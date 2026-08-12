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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός στον Δενδροπόταμο χωρίς πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας και δίπλωμα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός νεαρού ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή του Δενδροποτάμου, μετά από έλεγχο για σοβαρές τροχονομικές παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, τις απογευματινές ώρες της Τρίτης ο νεαρός κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο στερούνταν κρατικών πινακίδων και αδείας κυκλοφορίας.

Όπως προέκυψε από τον αστυνομικό έλεγχο, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τις αρχές, καθώς ο οδηγός είχε εντοπιστεί ξανά να τιμονάρει χωρίς να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Θεσσαλονίκη

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