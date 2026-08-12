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Χαλαρώνει σε τζακούζι στη Νάξο η Φαίη Σκορδά: “Σ’ αγαπώ να στο φωΝάξο;” – Οι φωτογραφίες που πόσταρε

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THESTIVAL TEAM

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Στιγμές χαλάρωσης στη Νάξο περνά η Φαίη Σκορδά μαζί με την οικογένειά της, γεμίζοντας μπαταρίες πριν από την επιστροφή στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της.

Μετά από ένα σύντομο ταξίδι στην Κύπρο, η δημοφιλής παρουσιάστρια συνεχίζει τις θερινές της διακοπές στο νησί των Κυκλάδων, συντροφιά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και τους δύο γιους της.

Μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ανέμελα στιγμιότυπα με μαγιό, βόλτες με τον σκύλο της, επισκέψεις σε παραδοσιακά μαγαζιά.

Μάλιστα σε μια φωτογραφία που ξεχώρισε, απολαμβάνει το μπάνιο της σε εξωτερικό τζακούζι.

«Σ’ αγαπώ να στο φωΝάξο;», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της, συνδυάζοντας το όνομα του νησιού με μια έξυπνη δόση χιούμορ.

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Φαίη Σκορδά

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