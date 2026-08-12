Αποχωρεί από εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ η Κάρολαιν Λέβιτ

Η Καρολάιν Λέβιτ πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση της ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου ως το τέλος του Αυγούστου, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει ότι η Λέβιτ αποχωρεί για να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα απέκτησε το δεύτερο παιδί της.

Στα 27 της έγινε πέρυσι η νεότερη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην ιστορία του.

Στο παρελθόν, υπηρέτησε ως αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ (2017-2021) και στη συνέχεια εργάστηκε ως εκπρόσωπος της Ρεπουμπλικανής βουλευτή Ελίζ Στεφάνικ, η οποία έχει επιλεγεί για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Η Λέβιτ είχε θέσει υποψηφιότητα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2022 στο Νιου Χάμσιρ, αλλά ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Κρις Πάπας. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ είχε αλλάξει τέσσερις εκπροσώπους Τύπου κατά την πρώτη του θητεία, μεταξύ των οποίων τον Σον Σπάισερ και την Κέιλι ΜακΕνάνι.

Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ, η δε μετακίνησή της σε ρόλο εξωτερικής συμβούλου δείχνει ότι παραμένει στον στενό πυρήνα των συνεργατών του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να την προορίζει για διαφορετικό ρόλο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο.

Δεν είναι γνωστό, για την ώρα, ποιος θα την αντικαταστήσει. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης άδειας της, ενημέρωση των συντακτών είχε κάνει ακόμη και ο αντιπρόεδρος Βανς.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει:

«Η υπέροχη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτριές μου, η Καρολάιν Λέβιτ, θα αποχωρήσει από τη θέση της στο τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα όμορφα μικρά παιδιά της και στην οικογένειά της, μια απόφαση που κατανοώ απόλυτα και σέβομαι!

» Η Καρολάιν θα γίνει πλέον μία από τις κορυφαίες εξωτερικές σύμβουλές μου και μια φωνή με επιρροή εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς προσπαθούμε να αψηφήσουμε την Ιστορία και να κερδίσουμε αποφασιστικά τις ενδιάμεσες εκλογές.

» Η Καρολάιν υπήρξε μια πραγματική ηγέτιδα στον Λευκό Οίκο και έχει κάνει εκπληκτική δουλειά αγωνιζόμενη για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία, από το 2018, αλλά και στην ιστορική εκστρατεία επανεκλογής μας του 2024. Η Καρολάιν υπήρξε μία από τις καλύτερες εκπρόσωπους Τύπου του Λευκού Οίκου στην ιστορία του αξιώματος. Σ’ ευχαριστώ, Καρολάιν, για την εξαιρετική δουλειά που έκανες! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Σε δική της μακροσκελή ανάρτηση, η Λέβιτ χαρακτηρίζει τη θητεία της τη «μεγαλύτερη τιμή και περιπέτεια» της ζωής της.

Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ «που μου έδωσε τόσες εξαιρετικές ευκαιρίες, όπως το να εργάζομαι στη Δυτική Πτέρυγα [ενν. του Λευκού Οίκου] και να περνάω αμέτρητες ώρες στο Οβάλ Γραφείο, να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και να συναντώ ξένους ηγέτες, καθώς και να περιηγούμαι στην όμορφη χώρα μας και να γνωρίζω Αμερικανούς από όλα τα κοινωνικά στρώματα».

Προσθέτει: «Πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο που μου εμπιστεύτηκε το ξεχωριστό προνόμιο να μιλώ εκ μέρους του από το βήμα του Λευκού Οίκου. Μίλησα με μεγάλη υπερηφάνεια για τα πολλά ιστορικά επιτεύγματα αυτής της Κυβέρνησης, και απόλαυσα το να καλώ τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης να λογοδοτήσουν και να διασφαλίζω ότι ο αμερικανικός λαός ακούει την αλήθεια για τις επιτυχίες του προέδρου Τραμπ».

Συνεχίζει λέγοντας ότι «από τη στιγμή που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο μετά τη γέννηση της κόρης μου [ενν. του δεύτερου παιδιού της], ένιωθα βαθιά μέσα μου ότι δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μητέρα που αξίζουν τα δύο μικρά μου παιδιά, ενώ παράλληλα αφιερώνω τον συνεχή χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τελικά πήρα την γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου».

Ο πρόεδρος Τραμπ, λέει ακόμη, «μου ζήτησε να συνεχίσω να υπηρετώ ως κορυφαίος σύμβουλός του εκτός κυβέρνησης, και θα παραμείνω πάντα ένθερμη υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος».

Αλλά δεν παραλείπει να τα βάλει κατά του Δημοκρατικού Κόμματος: «Η χώρα μας αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από ένα ολοένα και πιο εξτρεμιστικό Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο επιδιώκει να καταστρέψει όλα όσα είναι σπουδαία στην Αμερική, και πιστεύω ότι είναι καθήκον όλων μας που νοιαζόμαστε για αυτή τη χώρα να αντισταθούμε σε αυτή την απειλή. Ο αγώνας μου εισέρχεται σε μια νέα φάση, αλλά απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει».