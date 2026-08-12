Συγχαρητήρια Κακλαμάνη στον Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο – “Συνέχισε να μας κάνεις περήφανους”

Ο Απόστολος Σίσκος κατάκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να τον συγχαίρει για την διάκρισή του στον τελικό των 200μ. ύπτιο.

«Με μια σπουδαία εμφάνιση, που συνοδεύτηκε από νέο πανελλήνιο ρεκόρ (1:53.81), απέναντι σε κορυφαίους αθλητές του κόσμου, έκανε σήμερα όλη την Ελλάδα περήφανη» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, επισημαίνοντας ότι «για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, ο Απόστολος ανεβαίνει στο βάθρο και αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει: στην κορυφή».

«Συγχαρητήρια Απόστολε! Συνέχισε να μας κάνεις περήφανους!» πρόσθεσε στη δήλωσή του ο κ. Ν. Κακλαμάνης.