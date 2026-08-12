MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Κακλαμάνη στον Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο – “Συνέχισε να μας κάνεις περήφανους”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Απόστολος Σίσκος κατάκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να τον συγχαίρει για την διάκρισή του στον τελικό των 200μ. ύπτιο.

«Με μια σπουδαία εμφάνιση, που συνοδεύτηκε από νέο πανελλήνιο ρεκόρ (1:53.81), απέναντι σε κορυφαίους αθλητές του κόσμου, έκανε σήμερα όλη την Ελλάδα περήφανη» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, επισημαίνοντας ότι «για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, ο Απόστολος ανεβαίνει στο βάθρο και αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει: στην κορυφή».

«Συγχαρητήρια Απόστολε! Συνέχισε να μας κάνεις περήφανους!» πρόσθεσε στη δήλωσή του ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Απόστολος Σίσκος Νικήτας Κακλαμάνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Δράμα: Ένας υπόγειος κρυμμένος κόσμος μοναδικής βιοποικιλότητας στο σπήλαιο Αγγίτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Νεκρός 17χρονος στην Κίμωλο: “Το μπάνιο ήταν εκτός σπιτιού”, σύμφωνα με τον δήμαρχο – “Με το που έπιασε το τηλέφωνο τελείωσε”, λέει συγγενής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Φωτιά τώρα στο Χαϊδάρι – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο Πούτιν απειλεί ότι θα συλλαμβάνει δυτικά πλοία ως αντίποινα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κοζάνη: Εξιχνιάστηκαν τρεις τηλεφωνικές απάτες κατά πολιτών – Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Το νέο σποτ του Στέφανου Κασσελάκη: “Δεν έχουμε γραμμάτια να ξοφλήσουμε σε κανέναν, κάνουμε πολιτική με πολιτισμό”