Παχυσαρκία: Εγκρίθηκε στη Βρετανία το δεύτερο ημερήσιο χάπι για την απώλεια βάρους – Ποιους αφορά

Η Βρετανία έδωσε το «πράσινο φως» στην ορφορλιπρόνη (orforglipron), ένα νέο φάρμακο σε μορφή χαπιού που προορίζεται τόσο για τη διαχείριση του σωματικού βάρους όσο και για τη ρύθμιση του σακχάρου σε ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2.

Η δραστική ουσία ορφορλιπρόνη, που κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Foundayo και παρασκευάζεται από την Eli Lilly, εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας της χώρας (MHRA), καθιστώντας τη Βρετανία την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εγκρίνει το συγκεκριμένο σκεύασμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

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η ορφορλιπρόνη μπορεί να χορηγηθεί σε ενήλικες με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 30 και άνω. Προβλέπεται επίσης για άτομα με ΔΜΣ από 27 έως 30, εφόσον συνυπάρχει τουλάχιστον μία πάθηση ή επιπλοκή που συνδέεται με το αυξημένο σωματικό βάρος.

Η ίδια θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, όταν η νόσος δεν είναι επαρκώς ρυθμισμένη.

Πώς λαμβάνεται

Σε αντίθεση με τις ενέσιμες θεραπείες της ίδιας ευρύτερης κατηγορίας, η ορφορλιπρόνη χορηγείται σε μορφή δισκίου. Λαμβάνεται μία φορά την ημέρα και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η λήψη της δεν συνδέεται με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την κατανάλωση φαγητού ή νερού.

Η ορφορλιπρόνη ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1. Πρόκειται για φάρμακα που επηρεάζουν μηχανισμούς οι οποίοι σχετίζονται μεταξύ άλλων με την όρεξη και τον μεταβολισμό της γλυκόζης.

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Παρότι το φάρμακο έχει λάβει ρυθμιστική έγκριση στη Βρετανία, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ήδη διαθέσιμο μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS).

Το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγησή του από το National Institute for Health and Care Excellence (NICE), το οποίο θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα και το κόστος της θεραπείας προκειμένου να αποφασιστεί εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα χρηματοδοτείται από το NHS.

Η MHRA ανακοίνωσε ότι η ορφορλιπρόνη αξιολογήθηκε ως προς την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της. Όπως ισχύει για τους αγωνιστές GLP-1, πρόκειται για φάρμακο που χορηγείται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή.

Το Foundayo βρίσκεται υπό αξιολόγηση και για την κυκλοφορία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια στιγμή, το πρώτο ημερήσιο χάπι -το Wegovy της Novo Nordisk- έλαβε θετική σύσταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ενώ εκκρεμεί η τελική απόφαση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: iatropedia.gr