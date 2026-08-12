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Κιάρα Φεράνι: Η αγκαλιά με τον σύντροφό της και οι τόπλες φωτογραφίες

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THESTIVAL TEAM

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Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ίμπιζα δημοσίευσε στα social media η Κιάρα Φεράνι.

Η Ιταλίδα Influencer, που νωρίτερα είχε επισκεφτεί την Ελλάδα, συνεχίζει τις διακοπές της στην Ισπανία.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, Χοσέ Ερντάντες.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Φεράνι φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον αγαπημένο της και απαθανατίζεται με μαγιό. Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν οι σέξι λήψεις, με εκείνη να ποζάρει τόπλες.

Δείτε τις φωτογραφίες

Κιάρα Φεράνι

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