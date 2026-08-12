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Ιρλανδία: Άνδρας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα καρχαρία στο πόδι

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Στο νοσοκομείο με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε ένας άνδρας την Τρίτη (11/8) μετά από δάγκωμα καρχαρία στο πόδι στη νότια ακτή της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι περίπου έξι χιλιόμετρα ανοικτά του Ram Head, στο Ardmore της κομητείας Waterford, όταν πέντε άτομα βγήκαν στη θάλασσα με ένα μικρό σκάφος για να ψαρέψουν.

Ο άνδρας επιβιβάστηκε με βαρούλκο (ειδικός μηχανισμός ανύψωσης με ατσάλινο συρματόσχοινο) στο ελικόπτερο της Ιρλανδικής Ακτοφυλακής, το Rescue 117, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κορκ, όπου και παραμένει.

Κανένας από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες του αλιευτικού σκάφους δεν τραυματίστηκε.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών της Ιρλανδίας δήλωσε: «Χθες, περίπου στις 4.15 μ.μ., το Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (MRCC) της Ιρλανδικής Ακτοφυλακής στο Δουβλίνο ειδοποιήθηκε μέσω κλήσης στο 999/112 για ένα περιστατικό επί ενός μικρού αλιευτικού σκάφους νότια του Άρντμορ, στην κομητεία Γουότερφορντ. Σύμφωνα με την αναφορά, ένας άνδρας που βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος υπέστη τραυματισμό στο πόδι από δάγκωμα καρχαρία. Στο σημείο έσπευσε το ελικόπτερο της Ακτοφυλακής με βάση το Γουότερφορντ, το Rescue 117, καθώς και η σωστική λέμβος παντός καιρού του Ballycotton Royal National Lifeboat Institution (RNLI) και η παράκτια σωστική λέμβος του Youghal RNLI. Ο τραυματίας άνδρας ανελκύστηκε με βαρούλκο στο Rescue 117 και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κορκ, όπου παραδόθηκε στη φροντίδα της HSE».

Δεν είναι η πρώτη φορά που άνθρωποι έχουν δεχτεί δαγκώματα από καρχαρίες στα ανοικτά των ακτών της Ιρλανδίας. Το 2018, ένας άνδρας από το Μπέλφαστ που ψάρευε με καλάμι έπιασε έναν γαλάζιο καρχαρία και δαγκώθηκε ενώ τον ανέβαζε στο σκάφος.

Ιρλανδία Καρχαρίας

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