EuroBasket U16: Η Λετονία “φρέναρε” την Εθνική Παίδων στα προημιτελικά

Η Εθνική Παίδων δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω στο EuroBasket U16 της Οραντέα, γνωρίζοντας την ήττα με 92-80 από τη Λετονία στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα πάλεψε για την πρόκριση στην τετράδα, όμως δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά και πλέον στρέφει την προσοχή της στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Πολωνία για τις θέσεις 5-8, με στόχο να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε στο -12 στο 31ο λεπτό (73-61), ωστόσο αντέδρασε άμεσα και με ένα εξαιρετικό τρίλεπτο κατάφερε να πλησιάσει στους τέσσερις πόντους (76-72). Η προσπάθεια συνεχίστηκε, όμως η Ελλάδα δεν βρήκε το μεγάλο σουτ που θα της επέτρεπε να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους Λετονούς.

Ο Γιώργος Μοναμάς ήταν ο κορυφαίος της Εθνικής με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Σπανός πρόσθεσε 14 πόντους και 9 ριμπάουντ και ο Σπανούλης 11 πόντους.

Από πλευράς Λετονίας, ο Μπέντζαμιν Μπερουέτ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, ενώ ο Μάρκους Γιάχοβιτς σημείωσε 29 πόντους και πέτυχε δύο καθοριστικά τρίποντα για το 88-80.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 45-42, 67-61, 92-80

Λετονία: Τεϊκμάνις 8 (4/5 δίποντα, 4 ασίστ), Μάρτινσονς (0/5 σουτ), Γιάχοβιτς 29 (5/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπερουέτ 25 (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 μπλοκ), Βίλτσανς 11 (4/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάουκα 2, Σίτσκαρς 2, Ράσνατς 4, Πρεϊμάνις, Αλεκσάντροβς 11 (1)

Ελλάδα: Καψάλης (0/6 σουτ), Μοναμά 21 (7/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σπανός 14 (7/12 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Χαραλαμπίδης 6 (4 ασίστ), Σπανούλης 11 (5/11 δίποντα), Χριστοδούλου 4 (7 ριμπάουντ), Καραβασίλης 4 (1/4 δίποντα, 2/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Αδαμόπουλος 7, Μπάρλος 9 (1/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σασλόγλου 3 (1), Ζέρβας

Πηγή: metrosport.gr