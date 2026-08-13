Καλομοίρα: Οι γονείς μου δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα, όπως εγώ ήθελα, η αδερφή μου κυρίως με μεγάλωσε

Στα παιδικά της χρόνια ανέτρεξε η Καλομοίρα, αποκαλύπτοντας πως οι γονείς της αδυνατούσαν να σταθούν στο πλευρό της, όπως εκείνη ήθελε. Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να κατατονήσει όσα πέρασε ως παιδί, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ο πατέρας της και η μητέρα της είχαν επικεντρωθεί σε άλλα ζητήματα που τους προβλημάτιζαν. Έτσι, την ανατροφή της ανέλαβε κυρίως η αδερφή της.



Σε συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, η Καλομοίρα ρωτήθηκε για τα οφέλη της ψυχοθεραπείας. Όπως είπε, μπόρεσε να κατανοήσει την παιδική της ηλικία και να βρει έναν άνθρωπο που μπορούσε να την καταλάβει ουσιαστικά.



«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να κατανοήσω τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με την ψυχολόγο μου, της είπα ότι ο γάμος μου είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα. Το γνώριζε από την αρχή. Με ενδιέφερε ο γάμος μου να πάει καλά. Κάποιες φορές, όταν εκφράζομαι, μπορεί ο άλλος να μη με καταλάβει ακριβώς. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να νιώθω ότι έχω κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει ακριβώς τη γλώσσα που μιλάω, και αυτό για μένα είναι ελευθερία», είπε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια, σημείωσε πως με την ψυχοθεραπεία μπόρεσε να κατανοήσει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι γονείς της και που δεν τους επέτρεπαν να είναι διαρκώς δίπλα της. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς και δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Και οι γονείς μου νομίζω πως δεν θα ήθελαν να πω περισσότερα. Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι οι φωνές που ακούγονταν στο σπίτι ήταν από πόνο και κλάματα. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να καταλάβω. Ο μπαμπάς μου είχε στραμμένη την προσοχή του πολύ στη μαμά μου. Επίσης, δούλευαν πολύ. Με βοήθησε να καταλάβω τις δυσκολίες που είχαν οι γονείς μου. Δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα όπως εγώ ήθελα, γιατί είχαν άλλα θέματα. Η αδελφή μου η Γεωργία κυρίως με μεγάλωσε. Ήταν δίπλα μου σε όλα».