Οι δύο ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026, με τις πρώτες πληρωμές να ξεκινούν την Τετάρτη 26/8.

Οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο προέρχεται η σύνταξή τους.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

-Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

-Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

-Οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.