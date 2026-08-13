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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μετέφεραν αλλοδαπούς σε Ι.Χ., ένας κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ – Οδηγός πάτησε γκάζι για να ξεφύγει από τον έλεγχο

Intime
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Στη σύλληψη τριών ατόμων, που εμπλέκονται σε δύο παράνομες μεταφορές αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 23, 26 και 59 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Θέρμης αντίστοιχα, για εγκληματική οργάνωση, παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας και απείθεια.

Ειδικότερα,

μεσημβρινές ώρες χθες (12-08-2026) σε περιοχή της Σταυρούπολης, πραγματοποιήθηκε σήμα για διενέργεια ελέγχου σε δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, εκ των οποίων στο εσωτερικό του ενός, που οδηγούσε ο 23χρονος, βρέθηκαν τέσσερις αλλοδαποί (1 εκ των οποίων στο χώρο αποσκευών) στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων. Το δεύτερο όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος δε συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε αλλοδαπός ο οποίος στερείτο ταξιδιωτικών εγγράφων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα της ίδιας μέρας στη Σταυρούπολη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν δύο αλλοδαποί στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη .

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα και τα τρία οχήματα μεταφοράς.

Αλλοδαποί Θεσσαλονίκη

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