Βαρθολομαίος: Μίλησα με τον Μητσοτάκη, μου ζήτησε να τελέσω τον γάμο του γιου του τον Σεπτέμβριο του 2027

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος από τη γενέτειρά του, την Ίμβρο, αποκαλύπτοντας ότι ο πρωθυπουργός τού ζήτησε να τελέσει τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2027.



Ο κ. Βαρθολομαίος έκανε την αναφορά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στην Ίμβρο, όπου τελείται το Πατριαρχικό Συλλείτουργο των Προκαθημένων, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην Ιερωσύνη.



Όπως ανέφερε, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό προκειμένου να του ευχηθεί περαστικά μετά το μικρό ατύχημα που είχε. Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τού ζήτησε να κρατήσει διαθέσιμη μία ημέρα τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους, προκειμένου να στεφανώσει τον γιο του.



Χαρακτηριστικά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε: «Χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο πρωθυπουργό να του ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του και εκείνος είπε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του Κωνσταντίνο. Ίσως εάν έχω υγεία».

Σημειώνεται ότι η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προγραμματίζουν να παντρευτούν εντός του 2027. Η γνωστή τενίστρια έχει αποκαλύψει πως ετοιμάζουν έναν «μικρό» γάμο με 500 έως 600 καλεσμένους.