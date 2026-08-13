Ναυαγοσώστρια περιγράφει τη διάσωση 16χρονης στη Σύρο μετά από βουτιά – “Είχε τραύμα σε αυχένα και σπονδυλική στήλη”

Την επιχείρηση για τη διάσωση μιας 16χρονης Γαλλίδας τουρίστριας που τραυματίστηκε κάνοντας βουτιά στη Σύρο περιέγραψε η ναυαγοσώστρια Παρασκευή Τσάκου, εξηγώντας πώς προσέγγισε την ανήλικη μέσα στο νερό, την ακινητοποίησε σε ναυαγοσωστική σανίδα και στη συνέχεια τη μετέφερε με ασφάλεια στην ακτή.



Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Παρασκευή Τσάκου ανέφερε ότι βρισκόταν στη βάρδια της στην παραλία της Βάρης, όταν παιδιά που βρίσκονταν σε μώλο δίπλα στην παραλία άρχισαν να της κάνουν νόημα, προειδοποιώντας την ότι κάποιος μέσα στη θάλασσα χρειαζόταν βοήθεια.



Η ναυαγοσώστρια πήρε αμέσως τη σανίδα της και κατευθύνθηκε προς το σημείο. Όταν έφτασε εκεί, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για μία 16χρονη από τη Γαλλία, η οποία είχε τραυματιστεί στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη έπειτα από βουτιά.



Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διάσωση, η Παρασκευή Τσάκου ανέφερε: «Η κοπέλα αντιλήφθηκα ότι έχει τραύμα σε αυχένα και σπονδυλική στήλη και την τοποθετήσαμε στη σανίδα. Την ρυμούλκησα έξω και στη συνέχεια με προσοχή την κατεβάσαμε από την σανίδα».

Τη 16χρονη εξέτασε στη συνέχεια και γιατρός που βρισκόταν εκείνη την ώρα ανάμεσα στους λουόμενους της παραλίας.

Η Παρασκευή Τσάκου αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ναυαγοσώστες όταν καλούνται να επιτηρούν ταυτόχρονα εκατοντάδες λουόμενους, ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά.

Όπως τόνισε, «πρωταρχικό ρόλο έχουν οι γονείς και μετά εμείς οι ναυαγοσώστες, καθώς έχουμε την προσοχή μας σε όλη τη παραλία. Εννοείται ότι δίνουμε μεγάλη προσοχή σε παιδιά και ηλικιωμένους, ωστόσο πρώτα πρέπει να προσέχουν οι γονείς».