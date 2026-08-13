MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Κινέτα: 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κινέτας, όπου ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας korinthostv.gr , ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το πρωί της Πέμπτης (13/8), με τις αρμόδιες Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο, χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμενικό έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του 75χρονου.

Κόρινθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ιωάννινα: Και δεύτερη εξαφάνιση ανήλικου από δομή φιλοξενίας – Τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: 28 δρόμοι ασφαλτοστρώθηκαν σε 60 ημέρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Απόστολος Σίσκος: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι πάνε ταμείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κόμμα “Νίκη”: Η κυβέρνηση εξαγγέλλει παροχές, εν όψει ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Κίμωλος: “Το μπάνιο είναι εκτός κτιρίου” λέει ο δήμαρχος – Είχε κάνει την ηλεκτρολογική πιστοποίηση στο σπίτι της τραγωδίας με τον 17χρονο