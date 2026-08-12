Ολική έκλειψη του ηλίου: Μοναδικές εικόνες από Ισλανδία και βόρεια Ισπανία – Σκοτείνιασαν όλα – Δείτε βίντεο

Mοναδικές εικόνες αντίκρυσαν χιλιάδες άνθρωποι -εκατομμύρια με την βοήθεια του διαδικτύου -στην ολική έκλειψη του ηλίου όπως έγινε ορατή στην Ισλανδία και την βόρεια Ισπανία.

Η ολική έκλειψη ηλίου, η οποία άρχισε στο βόρειο άκρο της Ρωσίας, βύθισε τη δυτική πλευρά της Ισλανδίας στο σκοτάδι παρά τον εξαιρετικά συννεφιασμένο ουρανό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ολική έκλειψη του ηλίου στην Ισλανδία:

The footage is truly breathtaking in its atmosphere: a view of the solar eclipse in Iceland. https://t.co/TkpQBOX0XB pic.twitter.com/wngLJeXUo2 — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026

Στην Ισλανδία, ο γκρίζος ουρανός και κατά τόπους βροχερός δεν εμπόδισε χιλιάδες περίεργους παρατηρητές να βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι όταν ο Ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τη Σελήνη, φαινόμενο που δεν μπόρεσαν να θαυμάσουν πλήρως εξαιτίας των πυκνών σύννεφων.

BREAKING: Watch moment a total solar eclipse is reached over Iceland 🌑



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wqrkUxDu6U — Sky News (@SkyNews) August 12, 2026

Το φαινόμενο της μερικής έκλειψης ηλίου, όταν το φεγγάρι καλύπτει ένα μέρος του ήλιου, άρχισε σήμερα λίγο μετά τις 20:30 ώρα Ελλάδας σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ισπανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο Μπούργος (βόρεια) στην Ταραγόνα (βορειοανατολικά) και στο Kολμενάρ Βιέχο, κοντά στη Μαδρίτη (κεντρικά).

Solar eclipse seen over Spain. pic.twitter.com/MI6EKVLO36 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 12, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πάμπολλοι ξένοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, συγκεντρώθηκαν σε ένα χωράφι του Λοντόσο, μικρή κοινότητα κοντά στο Μπούργος, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί.

BREAKING: A total solar eclipse has been reached over Spain



Sky's @AliBunkallSKY is live in Mallorca as darkness descends.



He describes the scene: 'This is quite extraordinary'https://t.co/Ii8TFkCZQD pic.twitter.com/d2UTmULtfI — Sky News (@SkyNews) August 12, 2026

Για να ζήσουν την πολυαναμενόμενη στιγμή, περιμέναν όλο το απόγευμα μέσα στην αποπνικτική ζέστη, κάτω από την λίγη σκιά που πρόσφερε η ομπρέλα τους, ενώ άλλοι είχαν εγκαταστήσει τα τηλεσκόπιά τους.