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Ολική έκλειψη του ηλίου: Μοναδικές εικόνες από Ισλανδία και βόρεια Ισπανία – Σκοτείνιασαν όλα – Δείτε βίντεο

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Mοναδικές εικόνες αντίκρυσαν χιλιάδες άνθρωποι -εκατομμύρια με την βοήθεια του διαδικτύου -στην ολική έκλειψη του ηλίου όπως έγινε ορατή στην Ισλανδία και την βόρεια Ισπανία.

Η ολική έκλειψη ηλίου, η οποία άρχισε στο βόρειο άκρο της Ρωσίας, βύθισε τη δυτική πλευρά της Ισλανδίας στο σκοτάδι παρά τον εξαιρετικά συννεφιασμένο ουρανό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ολική έκλειψη του ηλίου στην Ισλανδία:

Στην Ισλανδία, ο γκρίζος ουρανός και κατά τόπους βροχερός δεν εμπόδισε χιλιάδες περίεργους παρατηρητές να βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι όταν ο Ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τη Σελήνη, φαινόμενο που δεν μπόρεσαν να θαυμάσουν πλήρως εξαιτίας των πυκνών σύννεφων.

Το φαινόμενο της μερικής έκλειψης ηλίου, όταν το φεγγάρι καλύπτει ένα μέρος του ήλιου, άρχισε σήμερα λίγο μετά τις 20:30 ώρα Ελλάδας σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ισπανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο Μπούργος (βόρεια) στην Ταραγόνα (βορειοανατολικά) και στο Kολμενάρ Βιέχο, κοντά στη Μαδρίτη (κεντρικά).

Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πάμπολλοι ξένοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, συγκεντρώθηκαν σε ένα χωράφι του Λοντόσο, μικρή κοινότητα κοντά στο Μπούργος, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί.

Για να ζήσουν την πολυαναμενόμενη στιγμή, περιμέναν όλο το απόγευμα μέσα στην αποπνικτική ζέστη, κάτω από την λίγη σκιά που πρόσφερε η ομπρέλα τους, ενώ άλλοι είχαν εγκαταστήσει τα τηλεσκόπιά τους.

έκλειψη ηλίου Ισλανδία Ισπανία

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