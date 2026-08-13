Ηράκλειο: Νύχτα γιορτής για την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ – Δείτε βίντεο

Σε ένα μεγάλο ασπρόμαυρο πάρτι μετατράπηκε το Ηράκλειο το βράδυ της Τετάρτης, μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ. Εκατοντάδες φίλαθλοι της κρητικής ομάδας ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το δεύτερο τρόπαιο μέσα σε λίγους μήνες, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Οι Κρητικοί επικράτησαν 5-4 της ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 2-2 της κανονικής διάρκειας, και πρόσθεσαν ακόμη έναν τίτλο στην ιστορία τους, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους χιλιάδες φίλους τους που βρέθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το Ηράκλειο έγινε ένα μεγάλο γήπεδο

Αμέσως μετά το τελευταίο πέναλτι και την ολοκλήρωση του τελικού, οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν από το Παγκρήτιο στους δρόμους του Ηρακλείου.



Εκατοντάδες φίλαθλοι του ΟΦΗ συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα για την ομάδα τους.



Τα καπνογόνα έκαναν τη νύχτα μέρα και το κέντρο του Ηρακλείου μετατράπηκε σε ένα μεγάλο γήπεδο, με τους φίλους των «ασπρόμαυρων» να γιορτάζουν τη νέα μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.

Δεύτερο τρόπαιο μέσα σε λίγους μήνες

Η κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ ήρθε να προστεθεί σε εκείνη του Κυπέλλου, με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει έτσι το δεύτερο τρόπαιό του μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.



Η νέα επιτυχία έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία της κρητικής ομάδας, με τις εικόνες από το Παγκρήτιο και το κέντρο του Ηρακλείου να αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό των φιλάθλων της.

