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Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στην πυροσβεστική

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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 11.45 για το περιστατικό, στην πάροδο Νικολάου Μουσχοντή. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Στο διαμέρισμα βρίσκονταν μια 78χρονη γυναίκα και η 52χρονη κόρη της. Η ηλικιωμένη κατάφερε να βγει μόνη της από το διαμέρισμα, ενώ η 52χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες.

Τελικά, ένας αστυνομικός και δύο πυροσβέστες κατάφεραν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το διαμέρισμα.

Και οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο βρέθηκαν και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εξέτασαν τις δύο γυναίκες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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