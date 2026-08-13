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Ηράκλειο: Κατασχέθηκαν 1,8 κιλά κοκαΐνης και χιλιάδες αναβολικά – Τρεις συλλήψεις

Αρχείο Intime
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Στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο.

Ηράκλειο: Κατασχέθηκαν 1,8 κιλά κοκαΐνης και χιλιάδες αναβολικά – Τρεις συλλήψεις

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρωί της Τετάρτης 12/8, αστυνομικοί της υπηρεσίας εντόπισαν έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και φέρονται να παρέδιδαν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό. Ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες, μεταξύ άλλων και στην οικία του 32χρονου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα αναβολικών, καθώς βρέθηκαν 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Στην κατοχή των εμπλεκομένων εντοπίστηκε επίσης χρηματικό ποσό ύψους 2.100 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και τρία κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, η οποία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ηράκλειο Ναρκωτικά

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