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ΤΩΡΑ: Φωτιά στη Χαλκιδική, ήχησε το 112 – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:00. Μάλιστα στις 14:40 ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Στις 12:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Φωτιά Χαλκιδική

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