ΤΩΡΑ: Φωτιά στη Χαλκιδική, ήχησε το 112 – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:00. Μάλιστα στις 14:40 ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.
Στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.
Στις 12:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).