Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά στη Ναύπακτο: Εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση
Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου στην Αιτωλοακαρνανία.
Λόγω της φωτιάς που ξέσπασε και καίει ανεξέλεγκτη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αρχικά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι η πολιτική προστασία έστειλε δεύτερο μήνυμα αυτήν την φορά για εκκένωση από Μακύνεια προς Ναύπακτο και Μεσολόγγι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακύνεια #Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι ή #Ναύπακτο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM…— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026