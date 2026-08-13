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Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά στη Ναύπακτο: Εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση

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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου στην Αιτωλοακαρνανία.

Λόγω της φωτιάς που ξέσπασε και καίει ανεξέλεγκτη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αρχικά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι η πολιτική προστασία έστειλε δεύτερο μήνυμα αυτήν την φορά για εκκένωση από Μακύνεια προς Ναύπακτο και Μεσολόγγι.

Ναύπακτος Φωτιά

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