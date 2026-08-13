Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά στη Ναύπακτο: Εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου στην Αιτωλοακαρνανία.

Λόγω της φωτιάς που ξέσπασε και καίει ανεξέλεγκτη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αρχικά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι η πολιτική προστασία έστειλε δεύτερο μήνυμα αυτήν την φορά για εκκένωση από Μακύνεια προς Ναύπακτο και Μεσολόγγι.