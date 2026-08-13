ΠΑΟΚ: Ταξιδεύει στις Βρυξέλλες ο Κωνσταντέλιας και τίθεται στη διάθεση του Λίσι

Ο ΠΑΟΚ είχε προνοήσει και είχε κλείσει εισιτήρια σε διαφορετικές πτήσεις για τον Γιάννη Κωνσταντέλια προκειμένου να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο και ειδικά στην περίπτωση που τελικά ο ηγέτης του Δικεφάλου ξεπερνούσε το προσωπικό του πρόβλημα.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση ανάμεσα σε Θεσσαλονίκη και Βρυξέλλες προετοίμασε το έδαφος και ο “Ντέλιας” θα ταξιδέψει τελικά στην πρωτεύουσα του Βελγίου, για το μεγάλο ματς με την Αντερλεχτ.

Ο 23χρονος δεν είχε ταξιδέψει αρχικά με την υπόλοιπη αποστολή του Δικεφάλου στις Βρυξέλλες, καθώς ένα προσωπικό ζήτημα τον υποχρέωσε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη.

Τα δεδομένα, ωστόσο, άλλαξαν. Το θέμα που τον απασχολούσε ξεπεράστηκε και, έχοντας όλο αυτό το διάστημα ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αναχώρησε με προορισμό το Βέλγιο, με μεσημεριανή πτήση από τη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, ο ηγέτης των ασπρόμαυρων θα ενσωματωθεί στην υπόλοιπη ομάδα λίγες ώρες πριν τη σέντρα, πηγαίνοντας απευθείας στο ξενοδοχείο, που έχει καταλύσει η αποστολή. Ετσι, θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για τη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας και με την επιστροφή του Κωνσταντέλια προσθέτει μία σημαντική επιλογή στα χέρια του προπονητή του εν όψει της μάχης για την πρόκριση.

Ο Κωνσταντέλιας είχε καθοριστική παρουσία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας του μέχρι στιγμής. Στο ζευγάρι με την Ντινάμο Κιέβου σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε μία ασίστ, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παράλληλα, στο πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στην Τούμπα ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Μύθου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε.