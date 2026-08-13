Κολυδάς: Έως 126 χλμ. οι ριπές στο Κρητικό τον 15Αύγουστο – Κοντά στα 100 σε Αιγαίο και Σαρωνικό

Για θυελλώδεις ανέμους αύριο, Παρασκευή (14/08) και το Σάββατο ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στο Αιγαίο, με σημαντικές τοπικές εξάρσεις και πολύ ισχυρές ριπές, προειδοποιεί με νέα ανάρτησή του ο Θεόδωρος Κολυδάς.

Όπως τονίζει, η Παρασκευή 14/8 είναι η πιο δύσκολη ημέρα για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, με 8άρι στον μέσο άνεμο και με ριπές που σε αρκετές περιοχές μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εντοπίζονται κυρίως από τις πρωινές έως και τις απογευματινές ώρες.

«Στο Κεντρικό Αιγαίο, στο Στενό Καφηρέα και στον Νότιο Ευβοϊκό, ο μέσος άνεμος φτάνει ήδη τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8, ενώ οι ριπές αγγίζουν τα 103–113 km/h», αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.

Ισχυροί άνεμοι προβλέπονται επίσης σε Κρητικό, βορειοανατολικό και βορειοδυτικό Αιγαίο.

Πού αναμένονται οι μέγιστες ριπές

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, το Σάββατο, ημέρα αυξημένης ακτοπλοϊκής κίνησης, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται περισσότερο προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα το Κρητικό.

«Οι άνεμοι παραμένουν στα 6–7 μποφόρ σε εννέα θαλάσσιες περιοχές. Ξεχωρίζει το Κρητικό, όπου οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 126 km/h, ενώ κοντά ή πάνω από τα 90–100 km/h κινούνται οι μέγιστες ριπές σε Κεντρικό Αιγαίο, Καφηρέα, βορειοανατολικό Αιγαίο, Σαρωνικό και άλλες περιοχές», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Ώρες κορύφωσης των πολύ ισχυρών ριπών

Για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο, ιδιαίτερα με μικρότερα ή ταχύπλοα σκάφη, ο Θεόδωρος Κολυδάς τονίζει ότι η βασική πληροφορία δεν είναι μόνο τα μποφόρ αλλά και οι ώρες κορύφωσης των πολύ ισχυρών ριπών.

«Συνιστάται έλεγχος των ανακοινώσεων των λιμενικών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών πριν από την αναχώρηση, καθώς τοπικά είναι πιθανές καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων», συμπλήρωσε.