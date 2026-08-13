Ροδόπη: Εξιχνιάστηκε απάτη με πρόσχημα χειρουργική επέμβαση – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, προχώρησαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ειδικότερα το υποψήφιο θύμα δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον γιατρό, και με το πρόσχημα, ότι συγγενικό πρόσωπο του καλούμενου έχει εμπλακεί δήθεν σε τροχαίο ατύχημα, απαίτησε χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου να υποβληθεί δήθεν σε χειρουργική επέμβαση.

Έπειτα από καταγγελία του υποψήφιου θύματος της επιχειρούμενης απάτης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο πλησίον της οικίας του παθόντα, και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Χειροπέδες σε δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας

Επίσης, χθες στην Κομοτηνή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας, εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκοο, διωκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Βουλγαρίας, για το αδίκημα της απόδρασης από σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος.

Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περεταίρω ποινική μεταχείρισή τους.