Ηρακλής: Στον “αέρα” τα εισιτήρια για το παιχνίδι Κυπέλλου με ΝΠΣ Βόλο

Ο Ηρακλής μετρά αντίστροφα μέχρι την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, που τον βρίσκει ξανά στη Super League 1.

Ωστόσο, μέχρι τότε θα πρέπει να αγωνιστεί κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο (17/08, 21:00) για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, σε παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Η «κυανόλευκη» ΠΑΕ, εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τα εισιτήρια τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα για όσους φίλους του «Γηραιού» επιθυμούν να βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Βάλτερ Ματσάρι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής: