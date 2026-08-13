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Δανάη Μπάρκα για τον σύζυγό της: Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δε θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα

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THESTIVAL TEAM

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Δύο μήνες πέρασαν από τη μέρα που η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση και η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε μερικές σκέψεις για τον γάμο τους μέσα από τα social media.

Αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το μυστήριο και τη δεξίωση που ακολούθησε, τόνισε πως τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της έχουν συνειδητοποιήσει πως θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κοινή πορεία που θα χαράξουν. Παρόλα αυτά, είναι σίγουροι πως θα έχουν δίπλα τους τους αγαπημένους τους ανθρώπους. 

Πιο αναλυτικά, η Δανάη Μπάρκα στην ανάρτησή της έγραψε: «Δύο μήνες. Εξήντα μία μέρες. Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από ’δω και πέρα. Ούτε εκείνος, ούτε εγώ. Η πιο ωραία μέρα, η πιο ωραία ενέργεια, οι πιο αγαπημένοι μας, το πιο ωραίο μέρος. Υ.Γ: Ποιος λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου έλειψε; Και κυρίως, ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner. (Στους Miro δεν θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει). Υ.Γ 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα αλλά θα γίνει σύντομα».

Δείτε την ανάρτησή της

Δανάη Μπάρκα

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