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Χαλκιδική: Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων λόγω της φωτιάς στη Σίβηρη

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Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Λόγω του μετώπου που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αστυνομία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου – Αφύτου:

  • Στο τμήμα από την Τ.Κ. Σίβηρης έως την Τ.Κ. Φούρκας
  • Και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Πώς διεξάγεται η εκτροπή της κυκλοφορίας

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Από Τ.Κ. Σίβηρης: Η κυκλοφορία διοχετεύεται προς την Τ.Κ. Κασσανδρείας.
  • Από Τ.Κ. Φούρκας: Η κυκλοφορία διοχετεύεται προς τις Τ.Κ. Κασσανδρινού, Πολύχρονου και Σκιώνης.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας και να αποφεύγουν τις σκοπευμένες μετακινήσεις προς το μέτωπο της φωτιάς.

Φωτιά Χαλκιδική

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