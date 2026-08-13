Η στιγμή που πυροσβέστης πέφτει από σκάλα σκεπής σπιτιού στη Σίβηρη, κατά την προσπάθεια κατάσβεσης – Δείτε βίντεο

Τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες αναδεικνύει ένα βίντεο από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Την ώρα της ζωντανής σύνδεσης του τηλεοπτικού καναλιού Open, από σπίτι που κινδύνευε στην Σίβηρη, ένας πυροσβέστης ανεβαίνει στη σκεπή της οικίας επιχειρώντας να την καταβρέξει ως ασπίδα στις φλόγες.

Ωστόσο την ώρα που φτάνει στη σκεπή, τα κεραμίδια υποχωρούν, η σκάλα υποχωρεί και ο πυροσβέστης χάνει την ισορροπία του και πέφτει.

Ευτυχώς ο ίδιος δεν τραυματίστηκε και συνέχισε την προσπάθεια.

Δείτε το βίντεο: