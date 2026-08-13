Καλαμαριά: Καλοκαιρινή βραδιά jazz δίπλα στη θάλασσα στην πλαζ Αρετσούς

Οι Μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν το καλοκαίρι του 2026 στην Πλαζ Αρετσούς στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο τον Θερμαϊκό, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

‘Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η Ακτή Αρετσούς μετατρέπεται ξανά σε ανοιχτό σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, γεμίζοντας τις Πέμπτες του Ιουλίου και του Αυγούστου με έντεχνα, ρεμπέτικα, swing, λαϊκά, jazz και μουσικές συμπράξεις.

Το καλοκαίρι του 2026, η Καλαμαριά αξιοποιεί έναν από τους πιο όμορφους δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες καλοκαιρινές βραδιές δίπλα στη θάλασσα, με ελεύθερη πρόσβαση και πρόγραμμα για διαφορετικά μουσικά γούστα.

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 – “Jazz Trio by the sea”

Μια καλοκαιρινή βραδιά jazz δίπλα στη θάλασσα, με αγαπημένα jazz standards, latin ρυθμούς και πρωτότυπες συνθέσεις του Λάκη Τζήμκα.

Eljona Eleni Sinjari – vocals

Oleg Chaly – keyboards

Λάκης Τζήμκας – bass

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026

Ακτή Αρετσούς, Καλαμαριά, Θεσσλαονίκη

Στη συνέχεια, οι Μουσικές Πέμπτες θα ταξιδέψουν το κοινό σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια:

• 2 Ιουλίου 2026 – Έντεχνη βραδιά κάτω από το φεγγάρι (Ακυρώθηκε)

• 9 Ιουλίου 2026 – Ladies United

• 16 Ιουλίου 2026 – Ελληνικό Swing

• 23 Ιουλίου 2026 – Ρεμπέτικη βραδιά

• 30 Ιουλίου 2026 – Έντεχνη βραδιά

• 6 Αυγούστου 2026 – Λαϊκό ταξίδι

• 13 Αυγούστου 2026 – Jazz Trio

• 20 Αυγούστου 2026 – Ντουέτο Βιολί & Πιάνο – Φωνή

Οι Μουσικές Πέμπτες αποτελούν πλέον ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό ραντεβού για την Καλαμαριά. Έναν θεσμό που φέρνει τον πολιτισμό κοντά στους πολίτες, αναδεικνύει το παραλιακό μέτωπο της πόλης και μετατρέπει την Ακτή Αρετσούς σε σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης.

Γιατί το καλοκαίρι στην Καλαμαριά έχει μουσική. Έχει θάλασσα. Έχει Αρετσού.

Και οι Μουσικές Πέμπτες που διοργανώνει η ΔΕΤΕΚ Α.Ε. είναι το πιο όμορφο soundtrack των καλοκαιρινών μας βραδιών.