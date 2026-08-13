Ανατροπή και πρόκριση ψάχνει απόψε ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ – Πάνε για βασικοί Γιαννούλης – Σορετίρε

Την ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα ψάχνει ο ΠΑΟΚ απόψε κόντρα στην βελγική Άντερλεχτ η οποία άντεξε την πίεση στην Τούμπα και έφυγε με νίκη με σκορ 0-1.

Οι δύο ομάδες αγωνίζονται απόψε (21:30, Open TV) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League με τον “δικέφαλο” να ψάχνει καθαρή νίκη με διαφορά γκολ ώστε να πάρει αυτός την πρόκριση στα play offs.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι φαίνεται πως θα κατέβει με αλλαγές στην ρεβάνς καθώς αναμένεται να ξεκινήσει βασικός ο Δημήτρης Γιαννούλης αλλά και ο Σόλα Σορετίρε.

Στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από το να κλείσει τις υποθέσεις μεταγραφών του σέντερ μπακ αλλά και του επιθετικού.