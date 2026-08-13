Νέο αφορολόγητο όριο στα 6000 ευρώ ετησίως για τα φιλοδωρήματα

Νέα δεδομένα όσον αφορά τα φιλοδωρήματα των εργαζόμενων στον επισιτιστικό και τουριστικό κλάδο φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση αποφάσισε το αφορολόγητο όριο να φτάσει τα 6.000 ευρώ ετησίως και μάλιστα θα έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2026 ενώ ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε αφορολόγητο όριο για τα φιλοδωρήματα 300 ευρώ μηνιαίως.

«Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ρύθμιση, βελτίωση του προηγούμενου νόμου, στην οποία έδωσε αναδρομική ισχύ από 1.1.2026. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ. Με την ρύθμιση θεσπίζεται ότι τα φιλοδωρήματα, τα tips, που παίρνουν οι σερβιτόροι μέσω POS θα είναι αφορολόγητα μεχρι του ποσού των 6000 ευρώ ετησίως» είπε στο thestival.gr η δικηγόρος και υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στη Β΄ Θεσσαλονίκης, Χριστίνα Σωτηράκογλου προσθέτοντας ότι οι εργοδότες που πάνε να συμψηφίσουν τα φιλοδωρήματα με τους μισθούς των εργαζομένων θα πρεπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρότατες συνέπειες. «Οι εργοδότες να μην συμψηφίζουν τα tips με τον μισθό γιατί είναι σαφέστατη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και αν συμβαίνει οι εργαζόμενοι πρέπει να το καταγγέλουν αυτό και ο εργοδότης πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες αν προβεί σε υφαρπαγή των φιλοδωρημάτων των εργαζόμενων» επεσήμανε η κ. Σωτηράκογλου.

Όπως έχει ανακοινώσει ήδη το αρμόδιο υπουργείο «η κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως από το φορολογικό έτος 2026.Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση καθιέρωσε για πρώτη φορά αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, καθώς έως το 2024 τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους. Με τον Νόμο 5162/2024, από την 1η Νοεμβρίου 2024: θεσπίστηκε απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, και προβλέφθηκε απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδωρήματα ανεξαρτήτως ποσού.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου μιλώντας στο thestival.gr για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα τόνισε ότι «είναι κυνική ομολογία αποτυχίας του πρώτου μέτρου γιατί μόλις φορολογήθηκε το φιλοδώρημα ο κόσμος σταμάτησε να δίνει φιλοδώρημα με κάρτα. Και με μετρητά έχει πέσει πολύ το φιλοδώρημα. Είναι μια ομολογία αποτυχίας του πρώτου μέτρου και προσπαθούν τώρα να χρυσώσουν το χάπι».

Τέλος να σημειωθεί ότι η νέα ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ για ολόκληρο το φορολογικό έτος 2026.