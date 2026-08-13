Κολομβία: Στους 265 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό – 496 οι αγνοούμενοι
THESTIVAL TEAM
Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε την Τετάρτη οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεσμευόμενος παράλληλα ότι η χώρα θα ανοικοδομηθεί μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο απολογισμός των θυμάτων έχει πλέον ανέλθει στους 265 νεκρούς, ενώ σχεδόν 3.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.
«Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος, υποσχόμενος ότι η χώρα θα καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά την πρωτοφανή καταστροφή.
Παράλληλα ο Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, δήλωσε ότι 496 άνθρωποι αγνοούνται. «Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στους αγνοούμενους», τόνισε.