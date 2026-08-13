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Ουκρανία: Νέο ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό – Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ

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Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές και πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Ισμαήλ βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία και φιλοξενεί το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, μέσω του οποίου διακινούνται σιτηρά και άλλα εμπορεύματα.

Ουκρανία

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