Ουκρανία: Νέο ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό – Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ
THESTIVAL TEAM
Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές και πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Το Ισμαήλ βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία και φιλοξενεί το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, μέσω του οποίου διακινούνται σιτηρά και άλλα εμπορεύματα.
Ukrainian attack drones reportedly hit the Russian-occupied Balaklava power station in Crimea overnight.
Local authorities report that the occupied Crimean capital of Sevastopol is completely without power. pic.twitter.com/Pa2Jawri15— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 13, 2026