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Τέξας: Δύο νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες Τετάρτη στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ όπου ανήκε.

Το AH-64E Apache, επιθετικό ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού των ΗΠΑ, «με βάση το Φορτ Χουντ», συνετρίβη «στη Σαλέιντο», στο κεντρικό Τέξας, και οι δυο χειριστές «επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί», ανέφερε η βάση με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς έκανε το ελικόπτερο όταν έγινε το δυστύχημα.

Στα μέσα Ιουνίου, βαρύ βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κι οι οκτώ επιβαίνοντες.

Τέξας

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