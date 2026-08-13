Τέξας: Δύο νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες Τετάρτη στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ όπου ανήκε.

Το AH-64E Apache, επιθετικό ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού των ΗΠΑ, «με βάση το Φορτ Χουντ», συνετρίβη «στη Σαλέιντο», στο κεντρικό Τέξας, και οι δυο χειριστές «επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί», ανέφερε η βάση με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς έκανε το ελικόπτερο όταν έγινε το δυστύχημα.

Two killed in a U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter crash in a rural area near Salado, Texas.



The helicopter was assigned to the U.S. Army's 1st Cavalry Division based at Fort Hood.



“Our immediate priority is securing the site and supporting the initial response efforts,”… pic.twitter.com/2PN498YAiE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 12, 2026

Στα μέσα Ιουνίου, βαρύ βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κι οι οκτώ επιβαίνοντες.