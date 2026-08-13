Ο Πούτιν στις διαφιλονικούμενες Κουρίλες νήσους για πρώτη φορά

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει επίσημη επίσκεψη σήμερα, για πρώτη φορά, στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη επί δεκαετίες με την Ιαπωνία – που διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών – μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο κ. Πούτιν «μετέβη προσωπικά για πρώτη φορά στις Κουρίλες νήσους», όπου επιθεώρησε το Varyag (καταδρομικό κλάσης Σλάβα), τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε το TASS.

Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη κατόπιν στο Ιτουρούπ, άλλο νησί του αρχιπελάγους, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.

📹 Putin Boards Missile Cruiser For Pacific Fleet Drills



The Russian President boarded the Varyag Guards missile cruiser in Yuzhno-Sakhalinsk to observe the final stage of Pacific Fleet exercises.



The drills were held across the Sea of Japan, Sea of Okhotsk and northwest… pic.twitter.com/2XtYIEjFO8 — RT_India (@RT_India_news) August 12, 2026

Το Τόκιο «διαμαρτύρεται σθεναρά»

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας «διαμαρτύρεται σθεναρά» εναντίον της επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Κουρίλες νήσους, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας Τοσίμιτσου Μοτέγκι.



«Οι Βόρειες Περιοχές (…) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία του αρχιπελάγους, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στη Χοκάιντο και στη χερσόνησο Καμτσάτκα.