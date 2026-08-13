Το νέο πακέτο για τα ακίνητα: Τι εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Νέα δεδομένα στη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα έρχονται στο προσκήνιο, με τις επικείμενες φορολογικές παρεμβάσεις να αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ.

Στόχος των μέτρων είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά, η αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων και η παροχή κινήτρων για μακροχρόνιες μισθώσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να αυξάνονται.

Νέα κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων

Σύμφωνα με τη φοροτεχνικό Φιλοθέη Μακριδάκη, η οποία μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», από το φορολογικό έτος 2026 προβλέπεται νέα κλίμακα για τα εισοδήματα από ακίνητα:

Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ο συντελεστής παραμένει στο 15% .

. Από 12.000 έως 24.000 ευρώ, ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 25% .

. Από 24.000 έως 35.000 ευρώ, ο συντελεστής ανέρχεται στο 35% .

. Για εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ, εφαρμόζεται συντελεστής 45%.

Η νέα ενδιάμεση κλίμακα του 25% μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση για σημαντική μερίδα ιδιοκτητών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Για ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια, με την προηγούμενη κλίμακα ο φόρος ανερχόταν στα 4.600 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα περιορίζεται στα 3.800 ευρώ, δηλαδή προκύπτει ετήσιο όφελος 800 ευρώ.

Η αλλαγή αφορά τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν μέσα στο 2026 και θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Υποχρεωτικά μέσω τράπεζας τα ενοίκια

Από την 1η Οκτωβρίου, η καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες.

Η πληρωμή με μετρητά μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες. Ο ενοικιαστής κινδυνεύει να χάσει την προβλεπόμενη επιστροφή ενοικίου, καθώς και σχετικές στεγαστικές ενισχύσεις, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να χάσει την προβλεπόμενη έκπτωση 5% στο εισόδημα από μισθώματα.

Κίνητρα για κλειστά ακίνητα

Στο τραπέζι βρίσκεται και η παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστά ακίνητα στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η ρύθμιση αφορά, μεταξύ άλλων, ακίνητα που εμφανίζονται ως κλειστά στο Ε2 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Αντίστοιχα, κίνητρο προβλέπεται για ακίνητα που βρίσκονται σε βραχυχρόνια μίσθωση και μετατρέπονται σε μακροχρόνια.

Στόχος είναι να επιστρέψουν περισσότερες κατοικίες στην αγορά και να αυξηθεί η προσφορά, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές των ενοικίων.

Φορολογικό μπόνους για ανακαινίσεις

Υπό εξέταση βρίσκεται επίσης η συνέχιση του φορολογικού κινήτρου για ανακαινίσεις, με έκπτωση φόρου που μπορεί να φτάσει έως τις 16.000 ευρώ σε διάστημα πέντε ετών.

Το μέτρο έχει ως στόχο την ανακαίνιση παλαιών ή κλειστών ακινήτων και την επανένταξή τους στην αγορά κατοικίας.

Τι εξετάζεται για τις νέες οικοδομές

Στο φορολογικό «πακέτο» που βρίσκεται υπό συζήτηση περιλαμβάνεται και η παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές. Με το ισχύον καθεστώς, λόγω της αναστολής του ΦΠΑ, στις περιπτώσεις όπου πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις εφαρμόζεται φόρος μεταβίβασης 3%.

Οι τελικές αποφάσεις για τις φορολογικές παρεμβάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις εξαγγελίες ενόψει της ΔΕΘ.

Παράλληλα, η ακρίβεια και η συνεχιζόμενη άνοδος των ενοικίων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα οι φορολογικές ελαφρύνσεις να αποτελούν μεν μια ανάσα, αλλά να μην εξαλείφουν το συνολικό κόστος στέγασης.