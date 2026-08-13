Πιερία: Η Εκκλησία ανοίγει τις πόρτες της στους Βαλκάνιους επισκέπτες – Ακολουθίες στην εκκλησιαστική σλαβονική

Η Πιερία αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, υποδεχόμενη κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και πολλοί επισκέπτες από τις Βαλκανικές χώρες με ιδιαίτερα έντονη παρουσία στις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επισκεπτών και έχοντας ως διαχρονική προτεραιότητα την ποιμαντική διακονία όλων όσοι βρίσκονται στην Πιερία, η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό έργο εξωστρέφειας, με επίκεντρο τη λειτουργία των Ιερών Ναών στους τουριστικούς προορισμούς και την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στους επισκέπτες που προέρχονται από σλαβόφωνες χώρες. Σε βασικούς παραθαλάσσιους οικισμούς της Πιερίας, όπου η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά τους θερινούς μήνες, πραγματοποιούνται ακολουθίες στη σλαβονική και παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πιστών στη γλώσσα τους, ώστε η παρουσία τους στην Πιερία να συνοδεύεται και από τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στην ορθόδοξη λατρευτική παράδοση. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Γεωργίου να καταστήσει τους Ιερούς Ναούς της Πιερίας ανοιχτούς και φιλόξενους χώρους προσευχής, επικοινωνίας και συνάντησης, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ιερός Ναός Αγίας Φωτεινής στην Παραλία Κατερίνης, ο οποίος, κατά τους θερινούς μήνες, παραμένει ανοιχτός μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εισέλθουν στον Ναό, να προσευχηθούν και να ανάψουν ένα κερί ακόμη και μετά το τέλος των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Η πρακτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις μεταξύ των επισκεπτών. Χαρακτηριστική είναι πρόσφατη μαρτυρία Ρουμάνου εκπαιδευτικού και επισκέπτη της Παραλίας Κατερίνης, ο οποίος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη λειτουργία του Ιερού Ναού και στη δυνατότητα συνάντησης με τον εφημέριο σε προχωρημένη ώρα της βραδιάς.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν πολλές αναφορές επισκεπτών από το εξωτερικό, οι οποίοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη δυνατότητα συμμετοχής στις ακολουθίες, την υποδοχή που δέχονται στους Ιερούς Ναούς και τη μέριμνα της τοπικής Εκκλησίας για τους ανθρώπους που επισκέπτονται την Πιερία. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι επισκέπτες δεν αναφέρονται μόνο στην ομορφιά της περιοχής και στις τουριστικές υποδομές, αλλά και στην πνευματική διάσταση της φιλοξενίας που βιώνουν.

Η δυνατότητα να ακούσουν τη Θεία Λειτουργία ή άλλες ακολουθίες στη γλώσσα τους, να επικοινωνήσουν με κληρικούς και να αισθανθούν ότι η τοπική Εκκλησία τούς υποδέχεται ως πρόσωπα και όχι απλώς ως επισκέπτες, δημιουργεί μια διαφορετική εμπειρία φιλοξενίας και συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών της Ορθόδοξης Ανατολής. Η παρουσία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία ο τουρισμός δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αναψυχή, αλλά αναζητά ολοένα και περισσότερο αυθεντικές εμπειρίες, πολιτισμό, ιστορία, παράδοση και πνευματικότητα.

Η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στην ανάδειξη της Πιερίας ως ενός τόπου όπου η φιλοξενία συνδέεται με τον πολιτισμό, την Ορθόδοξη παράδοση και την ανθρώπινη επικοινωνία. Η ανταπόκριση των επισκεπτών και τα θετικά σχόλια που καταγράφονται καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα.