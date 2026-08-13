Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 δέντρα και θάμνοι φυτεύτηκαν στον δήμο Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου έχει φυτεύσει περισσότερα από 300 δέντρα και θάμνους, προχωρώντας παράλληλα στη διαμόρφωση πρασίνου σε κεντρικά σημεία του δήμου, όπως η περιπατητική διαδρομή της οδού Αντώνη Τρίτση και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ευόσμου.

Μάλιστα, στον πρασινισμό της οδού Αντώνη Τσίτση συμμετείχε την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του δήμου, συνδιοργανώνοντας με την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου μία ξεχωριστή δράση δενδροφύτευσης.

Το πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς και το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι έως το 2028 να έχουν φυτευτεί περισσότερα από 3.000 δέντρα τόσο στην κοινότητα του Ελευθερίου – Κορδελιού, όσο και σε αυτήν του Ευόσμου, προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά το ισοζύγιο πρασίνου στον δήμο.

«Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στον δήμο μας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Με τις ενέργειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και με αυτές που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τη συνέχεια, ο δήμος Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου θα αλλάξει εικόνα και θα πάψει να έχει τη χαμηλότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης», σημείωσε ο δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.