“Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο”: Έκκληση από τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής – Aκραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Η σημερινή ημέρα συγκαταλέγεται στις πλέον κρίσιμες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, ενώ η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα.



Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βοιωτία, Εύβοια και Κορινθία βρίσκονται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, Κατηγορία 5, ενώ πολλές ακόμη περιοχές της χώρας βρίσκονται στην Κατηγορία 4.



«Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες σε ό,τι αφορά την Πολιτική Προστασία από πλευράς μετεωρολογικών συνθηκών», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, με ριπές 7, 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσει ισχυρό μελτέμι. Παράλληλα, στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται δυτικοί, ιδιαίτερα ξηροί άνεμοι, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας είναι και η πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, κάτω από 15%, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Γιάννης Αρτοποιός απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην ύπαιθρο. «Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο», υπογράμμισε, ζητώντας από τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τροχούς και ηλεκτροσυγκολλήσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους μελισσοκόμους, καλώντας τους να μην πραγματοποιήσουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά.



Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, η καύση υπολειμμάτων στην ύπαιθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου.



Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά.

285 συλλήψεις για πυρκαγιές από την αρχή του έτους

Ο κ. Αρτοποιός αναφέρθηκε και στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την πρόκληση πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 285 συλλήψεις πολιτών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 255 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και 30 από πρόθεση.



Παράλληλα, έχουν επιβληθεί 696 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, στόχος δεν είναι οι συλλήψεις και τα πρόστιμα, αλλά η πρόληψη.



«Η μεγαλύτερη δική μας επιτυχία είναι να μη χρειαστεί να επιβληθεί κανένα διοικητικό πρόστιμο και να μην προβούμε σε κανενός είδους σύλληψη. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός», ανέφερε.



Ο κ. Αρτοποιός επισήμανε, τέλος, ότι η αμέλεια παραμένει η κυριότερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας πως αυτή ακριβώς είναι η συμπεριφορά που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.



«Με αυτές τις ακραίες συνθήκες κινδύνου πυρκαγιάς, μία πολύ μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί σε δύσκολη πυρκαγιά και θέλουμε να το αποφύγουμε», τόνισε.