Δημήτρης Τσιάμης: Για 5η φορά σε τελικό Ευρωπαϊκού σε ηλικία 44 ετών

Το κοντέρ του έμπειρου αθλητή Δημήτρη Τσιάμη συνεχίζει να γράφει αγώνες, μέτρα και διακρίσεις, καθώς στον προκριματικό του τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου παλεύοντας με αντιπάλους, μία, δύο, έως και… δυόμιση δεκαετίες μικρότερούς του.

Σε αντίθεση με το σφοδρό αντίθετο άνεμο που έπνεε την χθεσινή μέρα στον τελικό του μήκους, ο προκριματικός του τριπλούν, όπου οι 3 από τους 23 ήταν Έλληνες, οι Δημήτρης Τσιάμης, Νικόλας Ανδρικόπουλος και Ανδρέας Πανταζής, έγινε στο ίδιο σκάμα με συνθήκες άπνοιας ή ήπιο αέρα.

Καλύτερος των τριών ο αειθαλής Δημήτρης Τσιάμης, ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές, οχτώ τον αριθμό, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεκαέξι χρόνια μετά το ντεμπούτο του και οχτώ μετά το πιο πολύτιμο μετάλλιό του, το χάλκινο στο Βερολίνο, θα βρεθεί στον πέμπτο τελικό της καριέρας του στα 44 του χρόνια.

Ξεκίνησε τον αγώνα του Μπέρμιγχαμ 16.12 (-0.1) με την πρώτη του προσπάθεια, αν και πάτησε 16 πόντους πίσω από το έγκυρο. Αυτό το 16.12 έμελλε να του δώσει και την πρόκριση. Στο δεύτερο άλμα του έχασε την ισορροπία του, ενώ στο τρίτο πήδηξε λίγο πιο χαμηλά, 15.96 (0.5). Ολοκλήρωσε τον αγώνα του όντας δέκατος, κανείς δεν τον πέρασε μέχρι το τέλος όλων των προσπαθειών και κάπως έτσι ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό στο Alexander Stadium για το ερχόμενο Σάββατο.

Ο Ανδρέας Πανταζής ξεκίνησε με 15.94 (-0.8) πατώντας 15 πόντους πίσω, ήταν άκυρος στο δεύτερο άλμα του και στο τρίτο ήταν πιο προσεκτικός στην προσέγγιση της βαλβίδας, αλλά αυτό του στοίχησε καθώς πάτησε 20 εκατοστά μακριά και δεν πέτυχε τη βελτίωσε που αναζητούσε. Ο πίνακας έδειξε 15.86 (-0.2), κι έτσι έμεινε 15ος, με την πρόκριση να κρίνεται, λίγο πιο ψηλά, στα 16.06.

Με καλύτερη προσπάθεια, την πρώτη του, που μετρήθηκε 15.54 (-0.9) και δύο άκυρες στη συνέχεια (η τρίτη πάνω από 22 εκατοστά μπροστά από το όριο του έγκυρου),, ο Νικόλας Ανδρικόπουλος κατέλαβε την 21η θέση.

Πηγή: ertsports.gr