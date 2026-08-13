Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Στο “κόκκινο” τα λιμάνια – Αυξημένη η κίνηση των αδειούχων

Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, όπως μεταδίδει το ertnews. Χαρακτηριστικά, το πλοίο «Δήλος», που αναχωρεί στις 07:25 με προορισμούς την Πάρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη, καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 96%.

Τήνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών, λόγω και του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Μόνο σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και ιπτάμενα δελφίνια.

Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσουν 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο 9.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται διαδοχικές αναχωρήσεις, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει αυξημένη κίνηση στις εισόδους και στους γύρω δρόμους.

Η εικόνα στα λιμάνια αποτυπώνει το κύμα της μεγάλης εξόδου για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου. Άλλοι αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και άλλοι για μια σύντομη απόδραση, ακόμη και για λίγες ημέρες.

Το μήνυμα προς τους ταξιδιώτες είναι ένα: έγκαιρη προσέλευση στα λιμάνια, υπομονή και καλή διάθεση, ώστε το ταξίδι να ξεκινήσει χωρίς περιττό άγχος.