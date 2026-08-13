Τουρισμός για Όλους: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση για voucher έως 600 ευρώ

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

-Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ, με τους κωδικούς Taxisnet.

-Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για:

⁃βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη,

⁃διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και

⁃περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

Οι αιτήσεις έως 21 Αυγούστου, μπορούν να γίνονται για όλα τα ΑΦΜ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Ψηφιακή και διαφανής διαδικασία

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ. Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται:

Μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026 – 2027 | Vouchers.gov.gr

καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο: 210 2150231.

Οσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000€/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

Περαιτέρω, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Σε δύο φάσεις η υλοποίηση του προγράμματος

Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής, και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00 -17:00 στο τηλέφωνο: 210 2150231.

Αναλυτικά:

Κληρωθέντες Δικαιούχοι α’ φάσης

ποσό ύψους 200€ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 300€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027),

ποσό ύψους 300€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστική ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 400€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027) σε φυσικά πρόσωπα:

άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024,

έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και Πρόσκληση προϋποθέσεις.

ποσό ύψους 400€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 600€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027) για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω βάσει ισχύουσας Απόφασης κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Κληρωθέντες Δικαιούχοι β’ φάσης

Οι πίνακες οριστικών δικαιούχων της β’ φάσης θα καταρτιστούν ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το έτος 2027 από τους πίνακες μη κληρωθέντων της α’ φάσης με σειρά κλήρωσης και για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση ενώ η ημερομηνία έναρξης της β’ φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Τα ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο παραμένουν ίδια για την α’ και β’ φάση.

Επιπλέον η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-2027 προσφέρει:

ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά και ανάλογα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) μέχρι και 30.06.2027 (για τους κληρωθέντες δικαιούχους της α’ φάσης), ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα:

-για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας υψηλής περιόδου το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

– για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας χαμηλής περιόδου το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027.

Τι σημαίνει ότι η επίκληση της ιδιότητας ατόμου με αναπηρία είναι δυνατή άπαξ είτε από το ίδιο το αιτούμενο άτομο με αναπηρία είτε από αιτούμενο με τέκνο άτομο με αναπηρία, με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της Αιτήσεως, για τη λήψη υψηλότερης επιδότησης 400 ή 600 € (αναλόγως της επιλογής περιόδου χρήσης της κάρτας);

Υποβολή Αίτησης με επίκληση της ιδιότητας ατόμου με αναπηρία μπορεί να γίνει είτε από άτομο με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, που διαθέτει κωδικούς taxisnet, είτε από δικαιούχους με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως.

Σε περίπτωση κλήρωσης Αιτήσεων με τον ίδιο δηλωθέντα ΑΜΚΑ ατόμου με αναπηρία, το ποσό της επαυξημένης ενίσχυσης κατοχυρώνεται στην πρώτη εκ των Αιτήσεων που επικαλέστηκε τη συγκεκριμένη ιδιότητα (βάσει αύξοντα αριθμού κλήρωσης).

Τι σημαίνει ότι η επίκληση της ύπαρξης του αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ σε περιπτώσεις έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2024;

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή Αίτηση, εφόσον διαθέτουν κωδικούς taxisnet, δηλώνοντας τα προστατευόμενα τέκνα τους. Σε περίπτωση κλήρωσης και των δύο Αιτήσεων, το ποσό της επαυξημένης ενίσχυσης κατοχυρώνεται στην πρώτη εκ των δύο Αιτήσεων (βάσει αύξοντα αριθμού κλήρωσης). Στη δεύτερη κληρωθείσα αίτηση κατοχυρώνεται μη επαυξημένο ποσό ενίσχυσης.

Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της αίτησής μου και τι σημαίνουν;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά, καθώς ο αιτούμενος δεν έχει πιέσει το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: Η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ: Η αίτηση είναι έγκυρη και αναμένεται η συμμετοχή της στην κλήρωση.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ-ΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ: Η αίτηση έχει κληρωθεί και αναμένεται η αποστολή της στο πιστωτικό ίδρυμα. Περισσότερες πληροφορίες κατά το στάδιο αυτό παρέχονται στον Πίνακα Πληρωμών.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Η αίτηση βρίσκεται σε στάδιο επαλήθευσης ιδιότητας που δεν αναγνωρίστηκε κατά τους αυτοματοποιημένους ελέγχους και απαιτήθηκε ανάρτηση δικαιολογητικών.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210 2150231 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).

Τι σημαίνουν τα μηνύματα κατάστασης του Πίνακα Πληρωμών;

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία εκτέλεσης.

ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ – ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή ο αιτούμενος θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210 2150231 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).

Ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας;

Τράπεζα Snappi, Eurobank και Alpha Tράπεζα.

Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ως άνω ιδρυμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος λειτουργούν αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί (χαμηλή ή υψηλή περίοδος).

Για τους δικαιούχους της α’ φάσης

-Υψηλή περίοδος: από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

– Χαμηλή περίοδος: από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

Η πραγματοποίηση συναλλαγών δεν θα είναι δυνατή μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Για τους δικαιούχους της β’ φάσης

Οι πίνακες οριστικών δικαιούχων της β’ φάσης θα καταρτιστούν ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το έτος 2027 από τους πίνακες μη κληρωθέντων της α’ φάσης με σειρά κλήρωσης και για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση ενώ η ημερομηνία έναρξης της β’ φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Τα ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο παραμένουν ίδια για την α’ και β’ φάση.