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Φωτιά τώρα στην Καβάλα – Στη μάχη 2 εναέρια μέσα

Αρχείο Intime
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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη .

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου .

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας .

Καβάλα Φωτιά

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