Φωτιά τώρα στην Καβάλα – Στη μάχη 2 εναέρια μέσα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:15.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη .
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου .
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας .
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