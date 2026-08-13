Φωτιά τώρα στην Καβάλα – Στη μάχη 2 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη .

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου .

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας .