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Φωτιά στη Χαλκιδική: Με δάκρυα στα μάτια κάτοικοι στη Σίβηρη – “Κάηκαν τα σπίτια μας, πάνε τα σκυλάκια μου” – Δείτε βίντεο

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ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

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Με δάκρυα στα μάτια, ένα ζευγάρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής περιέγραψε στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές που έζησε, καθώς η φωτιά κατέστρεψε το σπίτι τους και τους άφησε χωρίς περιουσία.

Συγκλονισμένοι, ανέφεραν πως τα σπίτια στην περιοχή καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ έχασαν και τα περισσότερα κατοικίδιά τους.

Ο άνδρας κατάφερε να σώσει μόνο έναν από τους σκύλους του, δείχνοντας στην κάμερα το ζώο που είχε μαζί του.

Δείτε βίντεο:

Φωτιά Χαλκιδική

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