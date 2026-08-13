Φωτιά στη Χαλκιδική: Με δάκρυα στα μάτια κάτοικοι στη Σίβηρη – “Κάηκαν τα σπίτια μας, πάνε τα σκυλάκια μου” – Δείτε βίντεο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ
Με δάκρυα στα μάτια, ένα ζευγάρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής περιέγραψε στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές που έζησε, καθώς η φωτιά κατέστρεψε το σπίτι τους και τους άφησε χωρίς περιουσία.
Συγκλονισμένοι, ανέφεραν πως τα σπίτια στην περιοχή καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ έχασαν και τα περισσότερα κατοικίδιά τους.
Ο άνδρας κατάφερε να σώσει μόνο έναν από τους σκύλους του, δείχνοντας στην κάμερα το ζώο που είχε μαζί του.
Δείτε βίντεο: