Φωτιά στη Χαλκιδική: Ώρες αγωνίας για Σίβηρη και Φούρκα, κάηκαν σπίτια – Δείτε βίντεο και εικόνες

Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους της Σίβηρης και της Φούρκας στη Χαλκιδική καθώς μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν καεί εξοχικές κατοικίες πλησίον του βιολογικού καθαρισμού της Σίβηρης ενώ έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και οι εγκαταστάσεις αυτού.

Νωρίτερα δύο μηνύματα στάλθηκαν από το 112 για απομάκρυνση από Σίβηρη και Φούρκα, προς Κασσανδρεία και Νέα Σκιώνη αντίστοιχα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in your area



‼️ If you are in #Fourka of the regional unit of #Chalkidiki move away to #Skioni



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Κασσάνδρεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice August 13, 2026

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν κι’ άλλο. Αυτή την ώρα επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 51 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Επίσης 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Για τη διαχείριση των δυνάμεων της πυρκαγιάς μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην παραλία Φούρκα, σπεύδουν ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 3 σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αλλά και ιδιωτικά σκάφη.

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Το ΕΚΑΒ έχει αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή.