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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πιερία: Εξιχνιάστηκαν απάτες με τη μέθοδο του “λογιστή” – Έχαναν κοσμήματα και χρήματα για να γλιτώσουν το “πρόστιμο”

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μία νέα, ιδιαίτερα ευφάνταστη μέθοδο απάτης χρησιμοποίησαν επιτήδειοι στην Πιερία, καταφέρνοντας να αποσπάσουν κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από ανυποψίαστες γυναίκες. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας ημεδαπής γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών της.

Το χρονικό της απάτης και το πρόσχημα της «Εφορίας»

Όλα συνέβησαν στις 25 Ιουλίου 2026, όταν μέλος του κυκλώματος πραγματοποιούσε τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα σε περιοχές της Πιερίας. Ο δράστης συστηνόταν ως βοηθός λογιστή και υποστήριζε ψευδώς ότι οι πολίτες έπρεπε να «φωτογραφήσουν» τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν στο σπίτι τους, προκειμένου να αποτραπεί η επιβολή προστίμου από την εφορία.

Με αυτό το πρόσχημα, κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο γυναίκες. Ένας από τους συνεργούς μετέβαινε στα σπίτια των θυμάτων, παραλάμβανε τα τιμαλφή και τα χρήματα και στη συνέχεια διέφευγε.

Συνολικά, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν:

  • Κοσμήματα συνολικής αξίας 12.000 ευρώ
  • Το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ

Το όχημα διαφυγής και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την παραλαβή της «λείας», ο συνεργός επιβιβαζόταν σε επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της ταυτοποιημένης γυναίκας, η οποία τον περίμενε για να διαφύγουν. Το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε από τις Αρχές και κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της ημεδαπής θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης. Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών της σπείρας, καθώς και για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή.

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