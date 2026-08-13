Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη, σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις υπό τον συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.