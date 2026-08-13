ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS και το “χαρτζιλίκι” – Ξεκαθαρίζει το τοπίο μετά τον σάλο

Θέση σχετικά με τα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τη φορολογική μεταχείριση των μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενικών και οικείων προσώπων λαμβάνει η ΑΑΔΕ, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τους ελέγχους και τα μικροποσά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Αρχή διευκρινίζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εξετάζονται οι τραπεζικές συναλλαγές, δίνοντας έμφαση στα εξής σημεία:

1. Μικροποσά και μεταφορές μέσω IRIS

Οι μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε γίνονται μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών τύπου IRIS είτε με άλλους τρόπους, δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εφόσον πρόκειται για μικροποσά. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.

2. Χαρτζιλίκι από γονείς και παππούδες

Όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν, ο κανόνας αυτός ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες προς παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη των καθημερινών μικροεξόδων τους (π.χ. χαρτζιλίκι).

Τι συνέβη με την υπόθεση της φοιτήτριας στην Εύβοια

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ τοποθετείται ειδικά για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, η οποία έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της και προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Όπως επισημαίνεται: