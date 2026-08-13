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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από τη φωτιά στη Χαλκιδική – Επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων διά θαλάσσης στη Σίβηρη – Live εικόνα

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον απεγκλωβισμό ατόμων από την παραλία της Σίβηρης, με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στην περιοχή.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για περιστατικό απεγκλωβισμού ατόμων στην παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τη μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 1 Πλωτό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και 9 ιδιωτικά σκάφη.

Παράλληλα, προς την περιοχή κατευθύνεται ακόμη ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού για να συνδράμει στην προσπάθεια απεγκλωβισμού.

Δείτε live εικόνα από τη φωτιά:

Στο κομμάτι του μετώπου οι φλόγες έχουν μπει μέσα στα σπίτια στη Σίβηρη και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί εξοχικές κατοικίες. Παράλληλα καταστράφηκε ολοσχερώς ο βιολογικός καθαρισμός της Σίβηρης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 54 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.
Επίσης 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Τις δυνάμεις συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επίσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της 2ης ΕΜΟΔΕ που θα μεταβούν αεροπορικώς απο Ελευσίνα με C27,

ενώ μεταβαίνουν οδικώς, 7 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ιωάννινα), 6 πυροσβέστες της 7ης ΕΜΟΔΕ (Αλεξανδρούπολη), 6 πυροσβέστες της 8ης ΕΜΟΔΕ (Κοζάνη), 7 πυροσβέστες από την 10η ΕΜΟΔΕ (Βόλο) και 6 πυροσβέστες από την 21η ΕΜΟΔΕ (Καβάλα)

Στην παραλία Φούρκα, επιχειρούν ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 3 σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αλλά και ιδιωτικά σκάφη.

Επίσης το πλοίο SPEED RUNNER JET έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά ατόμων.

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Νωρίτερα δύο μηνύματα στάλθηκαν από το 112 για απομάκρυνση από Σίβηρη και Φούρκα, προς Κασσανδρεία και Νέα Σκιώνη αντίστοιχα.

Φωτιά Χαλκιδική

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