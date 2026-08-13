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Τραγωδία στη Χαλκιδική: 68χρονη λουόμενη έχασε τη ζωή της

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας “Βεργιάς” στη Χαλκιδική, όπου 68χρονη λουόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών για την ανάσυρση μίας 68χρονης ημεδαπής λουόμενης χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΒΕΡΓΙΑΣ» του οικισμού «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Στην ανωτέρω, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης με χρήση απινιδωτή, με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, η 68χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Χαλκιδική

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