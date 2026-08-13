Θεσσαλονίκη: Άλλο ένα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι – Αναχωρούν για Δεκαπενταύγουστο οι Θεσσαλονικείς

Νωρίς το πρωί κατέπλευσε άλλο ένα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και 2.500 επιβάτες κάνουν απόβαση στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Πολλοί από τους επιβάτες ξεκίνησαν ήδη για την βόλτα τους στην πόλη είτε με τα πόδια είτε με κάποιο λεωφορείο ενώ αρκετοί είναι και αυτοί, που μετεπιβιβάζονται σε πούλμαν για μία πολιτιστική εξόρμηση στο Δίον, στη Βεργίνα ακόμα και μέχρι τα Μετέωρα.

Αργά το απόγευμα, το κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρήσει για τον Πειραιά, όπου και θα ολοκληρωθεί η κρουαζιέρα, όπως μεταδίδει το ertnews.

Πρόκειται για την 29η άφιξη κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που φημίζεται για τη γαστρονομία, τη φιλοξενία και τις υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, οι Θεσσαλονικείς αναχωρούν από την πόλη ενόψει Δεκαπενταύγουστου. Με 80% πληρότητα αναχώρησε σήμερα το καράβι για Σποράδες ενώ από αύριο αναμένεται sold out στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.